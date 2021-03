Tekken 7 è un successo: 7 milioni di copie vendute, la crescita è costante

Katsuhiro Harada, director e producer della serie Tekken, ha svelato che Tekken 7 ha raggiunto le 7 milioni di copie vendute. Solo sei mesi fa, il gioco poteva vantare sei milioni di unità vendute: il picchiaduro è quindi stato in grado di vendere 1 milione di unità nell'arco di circa sei mesi.

L'informazione è stata condivisa tramite Twitter. Harada ha risposto a un utente che aveva scritto: "Apprezzo gli sforzi del team di Tekken nello spiegare i cambiamenti del gioco. Continuate così, supporterò ogni vostra stagione, anche se a conti fatti sono solo uno di sei milioni di giocatori." Harada ha quindi felicemente corretto il giocatore affermando che in realtà ora è "uno di 7 milioni di giocatori" di Tekken 7.

Tekken 7 è stato rilasciato nel 2015 per arcade ed è arrivato su PC, Xbox One e PS4 nel luglio 2017: le vendite sono quindi state, in media, regolari. Il continuo supporto degli sviluppatori l'hanno reso uno dei giochi preferiti dagli amanti dei picchiaduro e il la regolare crescita della base d'utenza lo dimostra. 7 milioni di copie vendute è certamente un ottimo risultato.

Attualmente, Tekken 7 si trova nella Stagione 4 e ha introdotto un nuovo personaggio, Lidia Sobieska, primo ministro polacco del mondo di gioco. Inoltre, è stata aggiunta una nuova ambientazione, Island Paradise. Nuovi contenuti dovrebbero inoltre arrivare tra non molto.

Potete vedere il trailer per il nuovo personaggio di Tekken 7.