GameStop vuole puntare sul mondo PC: computer, monitor e anche tavoli da gamer

GameStop è da tempo in difficoltà, ma sembra che la compagnia abbia piani precisi per la propria crescita: secondo quanto scoperto in una recente riunione finanziaria, l'idea è di espandersi verso il mondo PC, vendendo vari tipi di hardware per il videogiocatore, partendo dai computer e arrivando anche ai tavoli da gamer.

A parlare è il CEO di GameStop, George Sherman, che ha svelato i piani della compagnia. Ecco le sue parole, in traduzione: "Continuiamo a lavorare per espandere il nostro mercato di riferimento, facendo crescere il catalogo prodotti di GameStop. Questo include la crescita della nostra offerta in ambito PC, con computer, monitor, tavoli da gamer, mobile gaming e TV da gioco, solo per citarne alcune. Queste categorie rappresentano una naturale estensione di ciò che i nostri clienti si aspetterebbero di acquistare da noi ed espandono il nostro mercato di riferimento di cinque volte, e nel corso del tempo, ridurranno la nostra dipendenza dalla ciclicità del mercato console gaming."

Sherman ha affermato che si aspettano di accelerare presto in tale direzione: i progressi della compagnia degli ultimi due anni, a detta del CEO, hanno posizionato GameStop correttamente per una crescita sul lungo termine.

GameStop vuole quindi puntare anche su nuovi tipi di videogiocatori che ad oggi erano ben lontani dalla catena: secondo voi è una buona idea?

