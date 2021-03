Tekken 7, Lidia Sobieska: trailer e data di uscita per il nuovo personaggio

Tekken 7 vedrà l'arrivo di Lidia Sobieska già domani, 23 marzo: il nuovo personaggio è stato presentato con un trailer di lancio che conferma anche la sua data di uscita.

Erano dunque fondate le voci secondo cui il nuovo personaggio di Tekken 7 sarebbe sato mostrato questo weekend. All'esordio Lidia porterà con sé uno scenario inedito, Island Paradise.

Manager polacca, la ragazza è dotata di uno stile di combattimento risoluto e devastante, come possiamo vedere nel video in testa alla notizia, in cui affronta diversi avversari senza mai farsi intimidire.

L'arrivo di Lidia non è che l'ennesima aggiunta di un supporto post-lancio davvero consistente, che ha senz'altro contribuito a fare in modo che Tekken 7 vendesse più di 6 milioni di copie.