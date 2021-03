Tekken 7: il nuovo personaggio Lidia Sobieska potrebbe mostrarsi questo weekend

Tekken 7 sta per ricevere un nuovo personaggio, di cui per ora abbiamo visto solo un accenno ma che potrebbe essere presentato in maniera completa, dunque probabilmente con un trailer e del gameplay, nel corso di questo fine settimana durante le finali del torneo King Of The Hill.

Sappiamo che il nuovo combattente di Tekken 7 viene dalla Polonia ed è la fascinosa Lidia Sobieska, che oltre ad essere una valida lottatrice pare sia anche nientemeno che il Primo Ministro del paese europeo, ovviamente nella bizzarra dimensione parallela in cui si svolgono gli eventi del gioco Bandai Namco.

Dopo il primo teaser, si attendono dunque ulteriori informazioni su Lidia e queste potrebbero arrivare nel corso del Tekken King of the Hill Tournament, le cui finali si svolgeranno domani, 21 marzo 2021, alle ore 19:00 italiane, come riferito dal tweet ufficiali del canale eSport di Bandai Namco.

Si tratta di un evento di una certa importanza per quanto riguarda Tekken 7 e dal quale potrebbero arrivare anche altre informazioni sul futuro del picchiaduro in questione. Nel frattempo, il vulcanico Katsuhiro Harada ha aperto un bar a Tokyo dal quale trasmette un esclusivo talk show.