Tekken 7: il nuovo personaggio scaricabile viene dalla Polonia

In occasione della Japan Fighting Game Publishers Roundtable, Bandai Namco ha pubblicato un teaser trailer per presentare il nuovo personaggio scaricabile di Tekken 7. Si tratta di una donna proveniente dalla Polonia e da quel che si capisce è il primo ministro della nazione (ovviamente solo nel gioco).

Il teaser non svela il nome del personaggio e non la mostra in volto. Bandai Namco ha promesso di essere al lavoro sul trailer completo, che mostrerà quanto prima.

Per realizzare il personaggio, gli sviluppatori sono entrati in contatto con l'ambasciata polacca a Tokyo, così da svolgere qualche ricerca e non commettere errori.

Il nuovo personaggio sarà parte del DLC 18, previsto insieme al DLC 19 per la primavera del 2021. Trovate il trailer in testa alla notizia.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Tekken 7 è disponibile per PC, PS4, e Xbox One. Naturalmente è giocabile anche su PS5 e Xbox Series X e series S. Per avere più informazioni, leggete la nostra recensione di Tekken 7.