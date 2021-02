Fighting EX Layer: Another Dash annunciato per Nintendo Switch

Fighting EX Layer: Another Dash è stato annunciato per Nintendo Switch, all'interno dell'ondata di notizie dedicate a vari picchiaduro nipponici emerse nelle ore scorse, con lancio previsto per il 2021 ma ancora senza una data di uscita precisa.

Arika ha dunque presentato una nuova versione del suo picchiaduro, che si presenta come una variazione rispetto a Fighting EX Layer, caratterizzato anche da nuove meccaniche in termini di gameplay: le barre di caricamento e i dash sono sostituiti da sistemi simili ma funzionanti in maniera differente, come EX-Dash, EX-Arrow ed EX-Illusion.

Anche il roster si presenta un po' diverso, dotato di un nuovo bilanciamento e modifiche applicate ai personaggi dell'originale e l'applicazione di un nuovo netcode che dovrebbe migliorare l'esperienza di gioco in multiplayer online, cosa piuttosto fondamentale per un titolo del genere.

Ulteriori informazioni verranno divulgate durante una presentazione specifica di Fighting EX Layer: Another Dash prevista per l'1 aprile 2021, dunque torneremo a parlarne in seguito.

Tra le altre informazioni emerse nelle ore scorse sull'ambito picchiaduro, ricordiamo il nuovo personaggio scaricabile per Tekken 7, I-NO, l'ultimo personaggio di lancio per Guilty Gear Strive e Cham Cham, il nuovo personaggio scaricabile di Samurai Shodown.