Nightmare Before Christmas 2 si farà, Disney prepara la storia del nuovo film

Nightmare Before Christmas 2 si farà, anche se non c'è ancora un annuncio ufficiale da parte di Disney, la produzione sul nuovo film destinato a dare un seguito alla celebre favola nera di Natale creata da Tim Burton è avviata.

Disney Publishing ha incaricato Shea Ernshaw della sceneggiatura del nuovo film e la nuova storia, in base a quanto riferito da alcune fonti riportate da Comicbook, verrà narrata dal punto di vista di Sally. Il nuovo capitolo partirà poco dopo il primo bacio tra Jack Skellington e Sally su Spiral Hill, con la coppia che adesso è sposata.

La protagonista, per sbaglio, libera un villain particolarmente aggressivo nei confronti di Halloween Town, cosa che metterà in pericolo tutto il villaggio e la coppia in questione. Si tratta di una grande avventura ma anche di una storia di formazione, secondo quanto riferito da Ernshaw, perché mette in scena anche il percorso di evoluzione affrontato da Sally, che si ritrova nel nuovo ruolo di Pumpkin Queen del paese di Halloween.

Ovviamente anche Jack non verrà trascurato, ma l'accento sarà posto ampiamente sul personaggio di Sally, che sembra essere la vera protagonista assoluta della nuova storia. L'uscita nei cinema di The Nightmare Before Christmas 2 è prevista per luglio 2022.