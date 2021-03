Tencent lavora a una nuova console basata su PC? Registrati brevetti e immagini

Sta emergendo in queste ore una voce di corridoio che vuole Tencent impegnata nello sviluppo di una "PC Video Game Console", con tanto di brevetti e render che ipotizzano la forma di questa nuova macchina da gioco specifica.

Si tratterebbe a tutti gli effetti di un PC, visto che dovrebbe essere comunque basata su sistema operativo Windows, ma con la forma del tutto assimilabile a una console, costruita come una sorta di ibrido sullo stile di Nintendo Switch. Le immagini parlano piuttosto chiaro: sembra essere proprio una sorta di emulo della console Nintendo come ne sono emersi anche altri sul mercato cinese e non solo.

In questo caso, il supporto da parte di Tencent potrebbe rendere questa "console PC" un dispositivo piuttosto consistente, sia per quanto riguarda caratteristiche hardware adeguate che una distribuzione più capillare rispetto a quanto abbiamo visto in passato per macchine simili, considerando la potenza economica del colosso cinese.

Curiosamente, Tencent è anche il distributore ufficiale proprio di Nintendo Switch sul mercato interno della Cina, dunque potrebbe trovarsi in una posizione di vantaggio per il lancio di una macchina del genere, anche se si tratterebbe di una strana situazione.

In ogni caso, va tutto preso con le pinze, considerando che i documenti sembrano essere ufficiali ma la registrazione di brevetti e progetti non implica necessariamente un effettivo lancio sul mercato di un prodotto. C'è da dire che, specialmente in Cina, un dispositivo del genere potrebbe avere un buon mercato, ma potrebbe funzionare bene anche altrove.