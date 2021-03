Rainbow Six Quarantine: requisiti PC scoperti tramite il test tecnico

Rainbow Six Quarantine (ultimamente noto anche come Rainbow Six Parasite) sta attualmente passando attraverso un test tecnico. Tramite quest'ultimo è stato possibile scoprire quali sono i requisiti PC: senza troppe sorprese, sono superiori rispetto a Rainbow Six Siege, rilasciato a dicembre 2015. I PC più recenti, però, non dovrebbero avere problemi a gestire questo nuovo sparatutto.

Partiamo con i requisiti minimi di Rainbow Six Quarantine, pensati per i 1080p e 30 FPS con impostazioni "low":



CPU: AMD Ryzen3 1200 o Intel 15-4460

GPU: Radeon R9 290X 4GB o Nvidia GTX 960 4GB

RAM: 8GB

OS: Windows 10

Spazio di archiviazione: 60GB

Vediamo invece i requisiti consigliati di Rainbow Six Quarantine, pensati per i 1080p e 60 FPS con impostazioni "high":



CPU: AMD Ryzen5 1500X o Intel i7-4790K

GPU: Radeon RX580 o Nvidia 1660Ti

RAM: 16GB

OS: Windows 10

Spazio di archiviazione: 60GB

Ovviamente i requisiti minimi e consigliati di Rainbow Six Quarantine potrebbero cambiare: non sono da considerarsi come ufficiali, visto che è solo un leak proveniente dalla fase di test del gioco.

Ricordiamo che Rainbow Six Quarantine / Parasite è stato rimandato rispetto all'uscita prevista inizialmente. In realtà, Ubisoft ha rimandato molti dei suoi giochi, compresi Immortal Fenyx Rising, infine uscito a dicembre 2020, e Far Cry 6. Per ora, sappiamo che lo sparatutto dovrebbe uscire a settembre 2021.

Rainbow Six Quarantine è uno sparatutto tattico cooperativo per tre giocatori ambientato diversi anni nel futuro all'interno dell'universo narrativo di Rainbow Six. Gli operatori devono scontrarsi con un parassita alieno che infetta gli umani. Si tratta di un gioco PvE. Il nome del gioco sarà cambiato, ricordiamo, visto che "Quarantine" è un termine non esattamente appropriato.

Ci dovrebbe essere inoltre una versione PS5 e Xbox Series X|S: nuovi dettagli da un leak.