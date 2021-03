Fortnite: FCNS All-Star Showdown, il torneo da 3 milioni di dollari

Siamo da poco entrati nella Stagione 6 di Fortnite ed Epic Games sta introducendo diverse novità nel battle royale. La società non si vuole però limitare agli update del gioco, ma vuole anche puntare in alto con i tornei. Epic ha infatti annunciato un FNCS All-Star Showdown da 3 milioni di dollari.

I rumor avevano già anticipato che vi fosse qualcosa in ballo e ora Epic Game lo ha confermato. Sappiamo che il torneo avrà luogo dal 23 al 26 giugno. Vi ricordiamo che la Stagione 6 dovrebbe terminare il 6 giugno, quindi FNCS All-Star Showdown avrà luogo nella stagione 7. Secondo la descrizione ufficiale: "I giocatori competeranno in sfide di abilità, in una modalità a tema non-battle royale e un torneo Solo". Il montepremi finale, come detto, è da 3 milioni di dollari, ma non è stato specificato in che modo sarà diviso per il momento.

Gli inviti al torneo saranno inviati sulla base dei posizionamenti nei recenti eventi FCNS, oltre che sulla base dei risultati dei tornei di Stagione 5 e Stagione 6. Per ora è tutto quello che sappiamo, ma Epic rilascerà più informazioni nel corso dei mesi.

Vi segnaliamo infine che un meteorite è forse pronto a distruggere la mappa, ecco cosa svela un dataminer.