Resident Evil Re:Verse, date dell'open beta su PC, PS4 e Xbox One

Resident Evil Re:Verse sarà protagonista il mese prossimo di una open beta che consentirà di provare l'esperienza in anteprima, e Capcom ha annunciato le date e gli orari dei test.

Sarà possibile provare Resident Evil Re:Verse su PC, PS4 e Xbox One dalle 8.00 dell'8 aprile alle 8.00 dell'11 aprile. Il download del client sarà invece attivo a partire dalle 2.00 del 6 aprile.

In uscita nel corso del 2021, Resident Evil Re:Verse sarà gratuito per tutti i possessori di Resident Evil Village e consentirà di cimentarsi con frenetici match per un massimo di sei partecipanti.

In Resident Evil Re:Verse puoi mettere alla prova le tue abilità contro altri giocatori in scontri vendicativi per la sopravvivenza da un minimo di quattro fino a un massimo di sei persone. Gioca nei panni degli amati personaggi della serie di Resident Evil e ribalta le sorti della battaglia grazie alle potenti armi biologiche.

Partecipa a partite deathmatch della durata di 5 minuti, nelle quali il giocatore con il punteggio migliore emergerà trionfante! Usa le armi e gli oggetti che trovi per abbattere avversari e creature ancora più potenti!

Quando il tuo personaggio viene eliminato, il suo corpo si trasforma in una potente arma biologica che può essere usata contro altri giocatori. Raccogli più capsule virali per trasformarti in un'arma biologica più potente. Vendicarsi con un'arma biologica è l'ideale per ottenere più punti!