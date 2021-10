Disney: rinviati Doctor Strange 2, Thor 4, Indiana Jones e tanti altri film

Disney ha riprogrammato il lancio di numerosi film Marvel e non solo, tra cui Thor 4, Doctor Strange 2, il sequel di Black Panther e Indiana Jones 5, di fatto rinviando la data di uscita di ognuno di essi.

Come riporta Variety, sono tantissime le pellicole rinviate da Disney. Per quanto riguarda le produzioni legate all'universo Marvel, come una specie di effetto domino le uscite dei film sono "scalate di una posizione". "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" uscirà il 6 maggio invece che il 25 marzo, "Thor: Love and Thunder" è stato posticipato dal 6 maggio all'8 luglio, mentre "Black Panther: Wakanda Forever" dal 8 luglio all'11 novembre. Ma non è finita qui, perché "The Marvels" uscirà il 17 febbraio 2023 invece che l'11 novembre 2022, "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" uscirà il 28 luglio 2023 invece che il 17 febbraio. Infine due film Marvel ancora senza titolo sono stati rimossi dalla scaletta delle uscite e lo stesso vale per un live-action Disney.

Per quanto riguarda il nuovo film di Indiana Jones con Harrison Ford, la data di debutto nelle sale cinematografiche è stata rinviata dal 29 luglio 2022 al 30 maggio del 2023, praticamente quasi di un anno.

Gli unici film che si "salvano" sono Spider-Man: No Way Home, ancora previsto per il 17 dicembre 2021, e Guardiani della Galassia 3 per il 5 maggio 2023.

Doctor Strange

Ricapitolando, queste sono le nuove date di uscita dei film Marvel e non già annunciati:

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - posticipato dal 25 Marzo 2022 al 6 Maggio 2022

Thor: Love and Thunder - posticipato dal 6 Maggio 2022 all'8 Luglio 2022

Black Panther: Wakanda Forever - posticipato dall'8 Luglio 2022 all'11 Novembre 2022

Indiana Jones 5 - posticipato dal 29 Luglio 2022 al 30 Giugno 2023

The Marvels - posticipato dall'11 Novembre 2022 al 17 Febbraio 2023

Ant-Man and the Wasp: Quantumania - posticipato dal 17 Febbraio 2023 al 28 Luglio 2023.

Rimanendo in tema cinema, ma spostandoci nell'universo DC, durante il DC FanDome 2021 è stato presentato un trailer di The Batman.