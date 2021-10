Shin Megami Tensei 5: trailer di Mokoi, lo strano mostro del JRPG di Switch

Atlus ha pubblicato il trailer numero 167 dedicato a Shin Megami Tensei 5, il JRPG di Nintendo Switch. Fa parte della lunga serie di video dedicata alle creature demoniache che incontreremo durante le nostre avventure. In questo caso abbiamo modo di vedere lo strano Mokoi.

Mokoi è un demone che proviene dal folklore australiano che ha debuttato nella serie con il gioco Devil Summoner: Soul Hackers nel 1997. Si tratta di una creatura vegetale che impugna un boomerang. Il trailer ci mostra che Mokoi, in Shin Megami Tensei 5, dispone di abilità fisiche, così come mosse elettriche e abilità per attivare status alterati.

Tramite alcuni trailer abbiamo avuto modo di vedere altre creature di Shin Megami Tensei 5. Ad esempio, abbiamo visto Setanta, ma anche Kikuri-Hime, Sarasvati, Flauros, Dominion, Mitra, Basilisk , Genbu, Abaddon e Mada.

Infine, vi suggeriamo di leggere il nostro speciale: Shin Megami Tensei V, tutto quello che c'è da sapere sul nuovo JRPG per Switch.