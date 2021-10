Shin Megami Tensei 5: trailer mostra Abaddon, il mostro numero 156 del JRPG di Switch

Atlus continua a proporre i propri video dedicati a Shin Megami Tensei 5 e alle creature che potremo affrontare a catturare all'interno dell'avventura. Il JRPG per Nintendo Switch ci mostra oggi Abaddon, nel trailer numero 156, che potete vedere qui sopra.

Abaddon è il demone degli abissi ed è una sorta di blob con una enorme bocca dentate due occhi gialli. Il volto è quasi umano, ma le sue fattezze sono certamente mostruose. Abaddon è apparso per la prima volta in Shin Megami Tensei nel 1992. Parlando però della sua apparizione in Shin Megami Tensei 5, sappiamo che avrà accesso a vari tipi di attacchi, come colpi fisici, di fuoco, ma anche varie abilità per debilitare i nemici.

Tramite alcuni trailer abbiamo avuto modo di vedere altre creature di Shin Megami Tensei 5. Ad esempio, abbiamo visto Setanta, ma anche Kikuri-Hime, Sarasvati, Flauros, Dominion, Mitra, Basilisk e Genbu.

Se non vedete l'ora di poter mettere le mani su Shin Megami Tensei 5, vi consigliamo di leggere il nostro speciale: Shin Megami Tensei V, tutto quello che c'è da sapere sul nuovo JRPG per Switch.