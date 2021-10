Xbox Series X dentro a un mini frigo Xbox Series X, come una matrioska

L'Xbox Games Marketing & Home Appliance Visionary di Xbox, nonché General Manager Aaron Greenberg ha pubblicato un video su TikTok in cui mostra una Xbox Series X estratta dall'interno di un mini frigo Xbox Series X, proprio come se fosse una matrioska.

Il video in sé è simpatico e si conclude con Greenberg che collega un controller Xbox alla porta USB del mini frigo, ma è anche indicativo di come gli ingegneri di Microsoft abbiano lavorato di fino sul meme del mini frigo realizzando un oggetto marketing perfetto per promuovere la console e farla apparire simpatica.

A cosa potrebbe servire mettere una Xbox Series X nel mini frigo? Probabilmente a nulla, oppure potrebbe essere utile per raffreddare la console dopo lunghe sessioni di gioco con Forza Horizon 5 e Halo Infinite. Chi può dirlo?

Comunque sia, come fatto notare dal giornalista Tom Warren su Twitter, dove ha ripreso il video, ora abbiamo bisogno di un Xbox Series X dentro un mini frigo Xbox Series X dentro un frigo Xbox Series X, per continuare la serie, ovviamente, e per far fare degli altri filmati a Greenberg.