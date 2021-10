PLAY! PLAY! PLAY!, la registrazione completa dell'evento appena concluso

Vediamo la registrazione completa del PLAY! PLAY! PLAY!, evento PlayStation per il Giappone in cui sono state presentate le novità in arrivo nei prossimi mesi su PS5 e PS4. Tra i giochi più attesi sono presenti Horizon Forbidden West ed Elden Ring, nonché Dragon Quest X Offline. Comunque sia c'è molto altro da vedere in mezzo a influencer e personaggi giapponesi di ogni foggia e colore.

In generale, non ci sono stati grossi annunci e, come era prevedibile, è stato uno spettacolo pensato soprattutto per il pubblico orientale, quindi non aspettatevi chissà cosa. Comunque sia c'è molto gameplay da vedere, cosa che potrebbe farvi piacere a prescindere da tutte le altre possibili considerazioni, soprattutto se siete appassionati di titoli giapponesi.

Chissà se Sony manterrà il format anche per l'anno prossimo o se tenterà qualcosa di nuovo per recuperare un po' di terreno in Giappone per PS5.