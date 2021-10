Halo Infinite: oggi un nuovo trailer specifico della versione PC

Oggi vedremo un nuovo trailer di Halo Infinite. 343 Industries ha infatti annunciato che ne pubblicherà uno relativo alla versione PC, alle 6 AM PT / 9 AM ET (15:00 ora italiana). La speranza di molti è che si veda del gameplay della campagna single player, anche se immaginiamo che sarà più incentrato sulle caratteristiche tecniche avanzate di questa versione.

Per realizzare la versione PC di Halo Infinite, 343 Industries ha collaborato con gli specialisti di Sandbox Teams. Saranno gli sviluppatori stessi a spiegare cosa attendersi dal gioco al lancio, che avverrà l'8 dicembre 2021.

Si suppone che oltre al video venga pubblicato anche un post sul blog ufficiale del franchise, che fornisca ulteriori informazioni sull'argomento. Questa, comunque, è solo una supposizione, perché in merito non è stato annunciato praticamente nulla.

Per ora della versione PC di Halo Infinite sappiamo che è stata costruita specificatamente per la piattaforma, che avrà delle impostazioni grafiche avanzate, che supporterà i monitor ultrawide e super ultrawide e che supporterà caratteristiche come lo scaling dinamico e il variable frame rates.

Sembra anche che il gioco farà un'apparizione durante il RazerCon 2021, che si terrà oggi 21 ottobre alle ore 17:00.