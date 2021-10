AMD Rembrandt: primo avvistamento per i Ryzen 6000?

La risposta di AMD, in parte anticipata in occasione della celebrazione dei 5 anni di Ryzen, ai processori Intel Alder Lake-S avverrà in due tempi, prima con un refresh di Zen3 a quanto pare destinato al debutto con le APU della famiglia AMD Rembrandt che ha fatto la sua comparsa nel database di Userbenchmark con punteggi compatibili con quelli di un processore da 8 core 16 thread pensato per laptop ultrasottili e workstation mobile.

L'attendibilità dei risultati del benchmark in questione è da prendere con le pinze visti valori altalenanti che vedono la GPU talvolta imporsi sulla concorrenza di pari livello, con punteggi elevatissimi nei riflessi, e talvolta subire, con valori molto bassi. Ma la cosa non ci sorprende, visto che parliamo di un sample preliminare di una serie di processori che dovrebbe arrivare sul mercato nel primo trimestre del 2022, e possiamo fidarci delle altre informazioni indicate che confermano definitivamente il supporto per la RAM DDR5, in questo caso Corsair da 4800 MHz, e l'uso di una GPU integrata RDNA 2 dalla quale ci aspettiamo prestazioni complessive sensibilmente superiori a quelle delle già ottime iGPU Vega.

Il debuto dei processori AMD Ryzen 6000 parrebbe destinato a passare per le APU Rembrandt

L'architettura Zen3+, secondo le indiscrezioni a 6 nanometri, promette incrementi prestazionali del 15% grazie alla nuova 3D V-cache che fa dei nuovi processori un passo in avanti importante per AMD. Per questo, anche se non si tratta di un passo in avanti rivoluzionario, atteso invece con Zen4 a fine 2022, quello compiuto dalla nuova serie AMD va oltre il semplice refresh, per quanto il balzo decisivo verso il futuro sia atteso con Zen4, presumibilmente a fine 2022. Ed è importante anche dal punto di vista commerciale a partire proprio dal potenziamento dell'ambito portatile promesso dalle APU Rembrandt per arrivare ai desktop, necessari per non lasciare il campo completamente libero a Intel. Anche per questo ci aspettiamo una presentazione in tempi relativamente brevi, presumibilmente in occasione del CES 2022 di gennaio.