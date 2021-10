RPCS3 ora riesce a lanciare tutti i giochi di PS3

Grande momento per la scena emulatoria di PS3, visto che l'emulatore RPCS3 ora riesce a lanciare tutti i giochi della console. L'annuncio è stato dato dall'account Twitter ufficiale del software, che ha specificato come non ci siano più titoli indicati come "nothing".

Che significa? Semplice: potete acquistare un qualsiasi gioco per PS3 e quantomeno lanciarlo dal vostro PC usando RPCS3. Ciò non significa che tutti funzionino alla perfezione ma, più semplicemente, che tutti sono quantomeno avviabili.

Attualmente RPCS3 emula in modo perfetto, ossia consente di finire, il 63,53% della libreria di PS3, consente l'accesso a un altro 30,53% dei giochi, pur con glitch e bug bloccanti, arriva all'introduzione del 5,75% dei giochi e carica una schermata nera del restante 0,19%.

Girando su PC, consente di aggiungere effetti di post processing ai giochi e di alzare la risoluzione, migliorandone quindi la resa grafica. Si tratta inoltre di un ottimo modo per preservare molti titoli, che altrimenti non sarebbero più giocabili senza la console, ormai fuori produzione da anni.