Genshin Impact: il cosplay di Eula di Shirogane_sama ci invita a ballare

Genshin Impact è sempre una garanzia, per quanto riguarda le ispirazioni per costumi e personaggi, come vediamo in questo cosplay di Eula da parte della sempre ottima Shirogane_sama, che in questo caso ci invita a ballare nel messaggio allegato alla foto.

"Dobbiamo essere in due per un tango? Be', dammi la mano e balliamo", si legge nel testo, che presenta peraltro delle "lezioni di danza" sul Patreon della modella, senza approfondire più di tanto di cosa si tratti. In ogni caso, possiamo comunque vedere quest'altra ottima interpretazione del personaggio da parte della modella russa, che si è cimentata già in passato diverse volte nel soggetto e in altri tratti sempre dal gioco MiHoYo.

Nota anche con il nome di "Spindrift Knight", Eula è un personaggio affascinante in quanto caratterizzata da un passato complesso e interessante: è infatti discendente del Clan Lawrence, un antico gruppo che ha oppresso Mondstadt per lungo tempo, fino a quando Lady Vennessa e i Cavalieri di Favonius non sono riusciti a sconfiggerlo. Ciononostante, Eula è considerata un'alleata fidata dei Cavalieri ed è stato grazie anche al suo aiuto se il suo stesso clan è stato sconfitto.

Shirogane_sama anche in questo caso si cala perfettamente nel personaggio dà origine una splendida interpretazione di questo personaggio complesso, che ha tradito le proprie origini per una nobile causa. Dagli abiti alla capigliatura, fino allo sguardo malinconico e pensieroso, vediamo dunque Eula da parte della modella.