Halo Infinite: la campagna è stata progettata intorno alla difficoltà normale

343 Industries ha realizzato la campagna di Halo Infinite prendendo come riferimento la difficoltà Normale, laddove i precedenti capitoli venivano bilanciati sulla base di quella Eroica. Un approccio allo sviluppo pensato per venire incontro a chi non ha mai giocato in precedenza la serie o non è molto avvezzo al genere degli FPS.

"Tradizionalmente Halo è sempre stato sviluppato intorno alla difficoltà Eroica, e abbiamo fatto lo stesso con Halo 4 e 5", afferma il character director Stephen Dyck in un intervista con VGC. "Quindi solitamente sulla base di quella Eroica, tutto veniva scalato verso il basso per la difficoltà normale e facile e verso l'alto per quella Leggendaria. Questa volta, abbiamo speso molto più tempo sulla difficoltà Normale, dato che con Halo Infinite ci aspettiamo nuovi giocatori che non hanno mai giocato alla serie."

"Questo non significa che la difficoltà Eroica non sia difficile o che quella Leggendaria non sia molto punitiva, questi sono elementi che fanno ancora parte di Halo, ma abbiamo dedicato più tempo alla difficoltà normale, pensando "e se tu fossi un nuovo giocatore che ha mai giocato alla serie ed è la prima volta che usi un fucile d'assalto?" Vogliamo che questi giocatori si divertano e abbiano successo e che non si ritrovino immediatamente di fronte a un muro in termini di gameplay."

Uno scorcio di Zeta Halo.

Sempre secondo quanto afferma Dyck la difficoltà è stata bilanciata prendendo in considerazione anche la libertà offerta al giocatore su come affrontare le sfide. In determinate occasioni alcuni approcci saranno meglio di altri, ma gli sviluppatori non vogliono precludere nessuno di essi.

L'associate creative director Paul Crocker invece ha aggiunto che durante la campagna la difficoltà sarà ben bilanciata proseguendo lungo le missioni principali, il cosiddetto "Golden Path", che segue la storia in maniera più lineare. Tuttavia i giocatori che preferiscono esplorare e cimentarsi in attività secondarie potrebbero imbattersi in scontri opzionali particolarmente impegnativi.

Halo Infinite sarà disponibile a partire dall'8 dicembre per Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Se ancora non lo avete fatto vi consigliamo di leggere il nostro provato della campagna single player.