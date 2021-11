Fortnite: skin di Neo e Trinity da Matrix Resurrections in arrivo, per un leaker

Il prossime mese Fortnite potrebbe dare il via a una nuova collaborazione, questa volta dando il benvenuto alle skin di Neo e Trinity in vista del lancio di Matrix Resurrections, il quarto film della serie cinematografica in arrivo in Italia il 1° gennaio 2022.

L'indiscrezione arriva da Hypex, una fonte di informazioni piuttosto affidabile quando si tratta di rumor e leak riguardanti il battle royale di Epic Games. Stando alle sue fonti la collaborazione Fortnite x Matrix sarà disponibile nella seconda metà di dicembre 2021 e includerà le skin di Neo e Trinity.

La collaborazione potrebbe includere anche accessori vari, come dorsi decorativi e picconi, ma anche missioni a tema, armi e molto altro ancora, un po' come accaduto con il crossover con Naruto, disponibile su Fortnite da alcuni giorni.

In passato su Fortnite sono arrivate numerose collaborazioni con film, serie tv e videogiochi, quindi non ci stupiremmo di certo per un eventuale crossover con Matrix Resurrections. Inoltre Hypex si è dimostrato un gola profonda molto affidabile, quindi a questo punto non ci resta che attendere notizie da parte di Epic Games per saperne di più.

Rimanendo in tema, da domani sarà disponibile un ulteriore collaborazione su Fortnite, questa volta con il marchio di alta moda Moncler e che include una serie di skin che cambiano colore a seconda dell'altitudine.