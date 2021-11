Fortnite X Naruto: skin, missioni di Kakashi, armi e mappa avventura con l’update 18.40

Epic Games ha svelato i dettagli relativi al crossover tra Fortnite e Naruto e nello specifico i nuovi contenuti collegati all'Update 18.40 del battle royale dedicati ai ninja del Villaggio della Foglia. Oltre alle prevedibili nuove skin, ci sono anche delle missioni speciali una mappa avventura a tema Naruto.

Il negozio di Fortnite ora presenta i costumi grazie ai quali i giocatori potranno vestire i panni di Naruto (con variante stile Settimo Hokage), Sasuke Uchiha (con il piccone Spada Serpente), Sakura Haruno (con variante di stile Sakura Uchiha) e Kakashi Hatake (con variante di stile Kakashi Reparti Speciali).

Ovviamente non potevano mancare anche altri accessori a tema Naruto. Tra i nuovi dorsi decorativi troviamo Pakkun (il segugio di Kakashi), lo Shuriken del Vento Demoniaco, il Mantello della Foglia e il Rotolo delle tecniche ninja. Tra i picconi troviamo invece la "Spada reparti speciali", il "Kunai", la "Spada serpente" e la "Falce di Hidan".

Il pezzo più interessante è tuttavia il "Deltaplano Kurama" che, come potrete intuire dal nome, vi farà planare utilizzando la temibile Volpe a Nove Code. Infine ci saranno anche due emote, "Tecnica del Richiamo" e "Pausa Ramen", e la schermata di caricamento "Lavoro di squadra shinobi". Tutti gli oggetti elencati finora saranno disponibili in bundle speciali.

Il bundle Naruto e Kakashi: include il costume Naruto Uzumaki (con variante di stile Settimo Hokage), il dorso decorativo Rotolo, Kakashi Hatake (con variante di stile Kakashi reparti speciali), il dorso decorativo Pakkun e la schermata di caricamento Arte ninja mangia-pizza.

Il bundle Sasuke e Sakura: include Sasuke Uchiha (con il piccone Spada Kusanagi), il dorso decorativo Shuriken del Vento Demoniaco, il piccone Spada serpente, Sakura Haruno (con variante di stile Sakura Uchiha), il dorso decorativo Mantello della Foglia e la schermata di caricamento Squadra 7.

Il bundle Attrezzatura shinobi: include l'emote Pausa ramen, l'emote Tecnica del richiamo, il piccone Kunai, il piccone Spada reparti speciali e il piccone Falce di Hidan.

Le novità non finiscono qui, dato che la collaborazione tra Naruto e Fortnite include anche una serie di attività di gioco e non solo.

Fino alla fine della Stagione attuale sarà possibile incontrare Kakashi nella mappa di Fortnite e affrontare una serie di missioni a tema ninja. Inoltre l'iconico "Kunai Bomba" sarà una delle armi da lancio che sarà possibile utilizzare nel PvP.

Infine sarà possibile esplorare il Konohagakure, il Villaggio della Foglia. In questo modo i giocatori potranno visitare luoghi inconfondibili come la Residenza dell'Hokage e Ichiraku nel Centro in Evidenza di Naruto. Inoltre parlando con Naruto, che si trova davanti alla Residenza dell'Hokage, potrete affrontare nuove missioni e visitare altri luoghi iconici, come la Valle della Fine e l'arena per l'esame di selezione dei Chuning.