Shigeru Miyamoto ha compiuto oggi 69 anni, auguri maestro

Shigeru Miyamoto è nato il 16 novembre 1952, quindi oggi ha compiuto la bellezza di 69 anni. Cogliamo l'occasione per fare gli auguri di buon compleanno al maestro, una delle figure più rilevanti del mondo dei videogiochi, cui dobbiamo personaggi come Mario e Donkey Kong, nonché innumerevoli capolavori.

Una foto di Shigeru Miyamoto

La carriera di Miyamoto in Nintendo iniziò nell'ormai lontano 1977, quando lavorò prima come artista, quindi come game designer e director. Suoi sono i Donkey Kong, Popeye, Mario Bros. e Duck Hunt, tanto per citare alcuni dei suoi primi lavori. La consacrazione definitiva arriva nel 1986 con Super Mario Bros. e The Legend of Zelda per NES, due titoli dall'importanza capitale per la storia dei videogiochi.

Nonostante l'enorme successo, il maestro non si adagiò sugli allori e negli anni successivi ha firmato molti altri capolavori, compresi Super Mario Bros. 3, Super Mario World, F-Zero, Star Fox, Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Pikmin e tanti altri ancora. Oggi occupa un ruolo dirigenziale all'intero della compagnia, che gli deve davvero moltissimo.

Quindi auguri mr. Miyamoto, per i tuoi anni e cento di questi giorni. Facciamo pure duecento va.