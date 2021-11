Turtle Beach Recon 200 Gen 2: offerta Amazon del Black Friday 2021, per PC, PS5, PS4, Switch e Xbox

Per il vero giorno del Black Friday 2021, su Amazon possiamo trovare in offerta un paio di Turtle Beach Recon 200 Gen 2. Lo sconto segnalato è di 20€, ovvero del 33%. Il prezzo pieno per queste cuffie è 59.99€. Quello odierno è il primo sconto sulla piattaforma. È venduto e spedito da Amazon. Si tratta di un paio di cuffie Beack Recon 200 di seconda generazione, con tecnologia brevettata ProSpecs, costituita da cuscinetti in schiuma doppia, che allevia la pressione per consentirti di giocare in tutta comodità anche indossando gli occhiali. Sono compatibili con PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Turtle Beach Recon 200 Gen 2

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.