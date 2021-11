Halo Infinite batte Fortnite e Warzone, è il più giocato su Xbox negli USA

Halo Infinite ha battuto Fortnite e Call of Duty: Warzone la settimana scorsa, imponendosi come il titolo più giocato su Xbox negli USA: un risultato eccellente per il titolo di 343 Industries.

Una promessa mantenuta oppure no? Halo Infinite per il momento ha dalla sua dei numeri straordinari, tanto da aver fatto registrare il doppio dei giocatori di Battlefield 2042 su Steam. E parliamo ancora di una beta del comparto multiplayer.

Insomma, il lancio dell'online free-to-play di Halo Infinite ha riscosso un grandissimo successo, non solo sulla piattaforma Microsoft ma anche su quella Valve, e potrebbe contribuire in maniera sostanziale alle vendite di Xbox questo Natale.

Per quanto riguarda invece la campagna single player di Halo Infinite, che abbiamo provato nei giorni scorsi, l'appuntamento è fissato all'8 dicembre su PC, Xbox Series X|S e Xbox One.