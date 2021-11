World of Warcraft in arrivo su Xbox con annuncio ai Game Awards?

World of Warcraft potrebbe approdare a breve su Xbox con la Complete Edition, e stando a un presunto leak comparso su Reddit l'annuncio arriverà nel corso dei Game Awards 2021.

Arricchito nei mesi scorsi con l'aggiornamento Catene del Dominio di Shadowlands, World of Warcraft è stato lanciato ben diciassette anni fa, ma è ancora un punto di riferimento per il genere MMORPG e vanta milioni di giocatori.

Inoltre parliamo di un titolo che non ha mai ricevuto una versione console, dunque un'eventuale esclusiva per la piattaforma Microsoft rappresenterebbe senz'altro un traguardo importante, anche nell'ottica di un rilancio presso un nuovo pubblico.

Come accennato in apertura, la notizia arriva da un post pubblicato su Reddit ma subito rimosso, che includeva un'immagine del codice sorgente del sito di Xbox in cui si notava la presenza di World of Warcraft: Complete Edition nella categoria "in arrivo", con data fissata al 9 dicembre.

La stessa data in cui si svolgerà la cerimonia di premiazione dei Game Awards 2021, da qui la naturale conclusione che un annuncio potrebbe arrivare nel corso dello show, magari con un lancio immediato del gioco su Xbox.

Un leak attendibile o un fake? Lo scopriremo appunto durante i Game Awards 2021, che si svolgeranno nella notte fra il 9 e il 10 dicembre a partire dalle 2.00.