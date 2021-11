Weta Workshop, autore della CG de Il Signore degli Anelli, lavora a un nuovo gioco

Weta Workshop, il team che ha realizzato gli effetti in CG de Il Signore degli Anelli e di molti altri film famosi, fra cui Lo Hobbit e Wonder Woman, sta lavorando a un nuovo gioco su licenza.

Non è dato sapere al momento quale sia la proprietà intellettuale coinvolta nel progetto, ma se Monolith Productions andrà ai Game Awards con un titolo che non sarà La Terra di Mezzo 3, esiste la possibilità che sia proprio Weta Workshop a organizzare il nostro prossimo viaggio nel mondo creato da J.R.R. Tolkien.

La licenza viene infatti definita dal team come "molto vicina ai nostri cuori", e in effetti fra i loro lavori più rilevanti c'è appunto quello fatto per la saga cinematografica de Il Signore degli Anelli.

Ad ogni modo parliamo di un progetto che si trova ancora in fase di pre-produzione: ci vorranno degli anni perché si concretizzi e non a caso è cominciato soltanto ora il reclutamento degli sviluppatori.

Weta Workshop comunque ne è davvero entusiasta: stando a quanto hanno scritto sui social, parliamo di un gioco basato su di una "licenza incredibilmente ricca e affascinante, che delizierà i fan e i giocatori di tutto il mondo".