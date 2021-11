Google Stadia Pro, i giochi gratis di dicembre per gli abbonati

Google ha annunciato i giochi gratis disponibili per gli utenti abbonati a Stadia Pro a partire dal 1 dicembre: si tratta della Complete Edition di Transformers: Battlegrounds e del racer Wreckfest.

Non è tutto: sempre dal 1 dicembre entreranno a far parte della line-up di Stadia Pro anche Destroy All Humans!, la Warrior Edition di The Falconeer e Foreclosed. Insomma, il prossimo mese sarà davvero ricco per gli utenti di Google Stadia.

Google Stadia Pro, i giochi disponibili dal 1 dicembre 2021



Transformers: Battlegrounds

Wreckfest

Destroy All Humans!

The Falconeer Warrior Edition

Foreclosed

Pubblicato lo scorso anno su PC e console, Transformers: Battlegrounds è uno strategico con protagonisti i celebri robot trasformabili, in cui dovremo mettere insieme una squadra e affrontare le truppe del malvagio Megatron.

Scegli i personaggi TRANSFORMERS e le loro abilità per dominare l'imminente battaglia, con OPTIMUS PRIME, GRIMLOCK e molti altri pronti ad affiancarti nella lotta. Sfrutta ogni ambientazione a tuo vantaggio, riparandoti nelle tempeste di sabbia del deserto, evitando le tempeste di Energon di Cybertron e affrontando i tuoi nemici per le strade della città.

Wreckfest (qui la recensione) è invece uno spettacolare racer sviluppato da Bugbear Entertainment, dotato di una solida carriera single player e di un sistema di deformazione delle carrozzerie all'avanguardia, in grado di simulare in maniera realistica danni e impatti.