Keanu Reeves nel Marvel Cinematic Universe? "Sarebbe un onore", dice l'attore

Keanu Reeves entrerà in qualche modo a far parte del Marvel Cinematic Universe? "Sarebbe un onore", ha dichiarato l'attore nel corso di una nuova intervista rilasciata a Esquire.

Apparso pochi giorni fa nel poster di Matrix Resurrections, Keanu Reeves non nutre insomma alcun pregiudizio nei confronti dei film di supereroi, cosa che invece accomuna registi come Ridley Scott e Martin Scorsese.

"Ci sono alcuni registi davvero straordinari e visionari, e stanno facendo cose che nessun altro ha mai fatto prima", ha detto Reeves. "È qualcosa di speciale in termini di scala, ambizioni e produzione. Dunque sì, sarebbe bello farne parte."

A quanto pare il presidente di Marvel Studios, Kevin Feige, insegue da tempo il desiderio di portare effettivamente la star di Matrix e John Wick nel Marvel Cinematic Universe, e questa apertura dell'attore potrebbe essere provvidenziale.

"Non so se Keanu Reeves entrerà mai nell'MCU, ma qualora dovesse accadere è chiaro che vogliamo capire quale sia il modo migliore per farlo", ha detto Feige.