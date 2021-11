Monolith Productions ai Game Awards con un nuovo gioco? Non sarà La Terra di Mezzo 3

Monolith Productions potrebbe comparire ai Game Awards 2021 con il reveal del suo nuovo gioco, che tuttavia non sarà La Terra di Mezzo 3 bensì una proprietà intellettuale inedita con elementi sci-fi: lo ha suggerito il noto leaker James Sigfield.

Capaci di introdurre meccaniche che sono state brevettate e verranno dunque riutilizzate nei prossimi progetti di Warner Bros., come il Sistema Nemesis de La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor, gli sviluppatori di Monolith Productions stanno insomma lavorando a qualcosa di nuovo, o quantomeno i rumor e gli annunci lavorativi puntano in tale direzione.

Al DC FanDome 2021 il team non ha trovato posto, ma considerando che dall'uscita de La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra (qui la recensione) sono passati ormai quattro anni, è chiaro che il nuovo progetto di Monolith Productions sia quantomeno pronto per essere rivelato.

Ebbene, i Game Awards rappresentano l'ultima grande opportunità per farlo prima della fine del 2021, un palcoscenico che nel corso degli anni ha acquisito sempre maggiore rilevanza e che si pone quindi come un ottimo trampolino di lancio per un titolo che promette di essere piuttosto ambizioso.

Peraltro sempre Sigfield fa notare che Warner Bros. desidera in futuro sfruttare in maniera massiccia le sue proprietà intellettuali anziché crearne di nuove, dunque il nuovo gioco degli autori de L'Ombra della Guerra potrebbe avere a che fare con uno dei tanti brand dell'azienda.