Pulse 3D: nuovo spot con Horizon Forbidden West

Sony ha pubblicato un nuovo spot delle cuffie senza fili Pulse 3D, pensate per giocare su PS4 e PS5, con la massima fedeltà audio possibile. Nel filmato fa una sua brevissima apparizione anche Horizon Forbidden West, il prossimo tripla A esclusivo di PlayStation. In realtà del gioco si vede molto poco: giusto una brevissima sequenza di gameplay, oltretutto già vista in passato. Comunque è sempre un bel vedere.

Il breve video non svela in realtà niente di nuovo, ma ci fa vedere di nuovo queste belle cuffie e ci ricorda la disponibilità della colorazione Midnight Black.

Tra le caratteristiche delle cuffie Pulse 3D spiccano il supporto per l'audio 3D, il microfono che cancella il rumore, i controlli facilmente accessibili durante il gioco e la batteria interna ricaricabile.

Le cuffie Pulse 3D fanno parte degli accessori di lancio di PS5, di cui ricalcano il design.