The Last of Us, la serie TV: Joel, Ellie e Callus in un breve video

La serie TV di The Last of Us torna a mostrarsi con un breve video catturato durante le riprese dello show, in cui vediamo Joel ed Ellie in groppa a Callus, il cavallo che si vede in alcune sequenze del gioco.

Sappiamo che Neil Druckmann ha completato i lavori sulla serie di The Last of Us, ma il progetto non è ancora completo e si continua a girare; come appare evidente da questa clip, che si pone come l'ennesimo materiale trafugato.

Chi ha giocato con l'originale The Last of Us (qui la recensione della remaster) sa bene a cosa fanno riferimento le scene in cui i due protagonisti si muovono insieme a Callus per raggiungere la Eastern Colorado University.

Del resto è noto che la prima stagione della serie di The Last of Us si basa sulla storia del gioco e dunque vi ritroveremo i personaggi e le ambientazioni presenti appunto nel primo capitolo della serie sviluppata da Naughty Dog.