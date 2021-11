The Last of Us, la serie TV: Neil Druckmann ha completato i lavori sullo show

Neil Druckmann ha annunciato di aver completato i lavori che gli competevano per quanto concerne la serie TV di The Last of Us, e che dunque può tornarsene a casa.

Sappiamo che Druckmann è stato uno dei registi per la serie di The Last of Us, nello specifico ha diretto un episodio della prima stagione, ma ha anche contribuito alla trasposizione narrativa insieme a Craig Mazin.

"Purtroppo il mio lavoro qui in Canada è finito", ha scritto il game director su Twitter. "Voglio ringraziare la migliore squadra televisiva del mondo per l'incredibile lavoro, la passione e per avermi fatto sentire il benvenuto. Mi mancherete terribilmente!"

"Sono comunque entusiasta di poter tornare negli uffici di Naughty Dog (e a un clima più caldo!)", ha concluso Druckmann, a corredo di una foto con il cappellino d'ordinanza di The Last of Us e la tavoletta del ciak utilizzata per girare.

A tal proposito, il fatto che il co-presidente di Naughty Dog abbia detto che il suo lavoro con la serie televisiva di The Last of Us è completo non implica che le riprese dello show siano terminate.