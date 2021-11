Super Robot Wars 30, recensione dello strategico con i robot giapponesi

Un percorso che ci porta oggi alla recensione di Super Robot Wars 30 , come detto il primo episodio a debuttare in via ufficiale anche in occidente, quantomeno nella sua edizione per PC su Steam. Come se la passa la serie dopo oltre trent'anni e ben quarantotto iterazioni? Scopriamolo insieme.

Il franchise nel corso degli anni è stato appannaggio esclusivo di chi si serviva presso il mercato parallelo o faceva ricorso agli emulatori (praticamente l'unico modo per recuperare, ai tempi, i primi capitoli), raggiungendo l'apice su PlayStation per poi attraversare una fase di sostanziale rifinitura tecnica ma anche un progressivo svecchiamento dei brand coinvolti.

Se non lo conoscete, immaginatelo come il crossover dei sogni per un appassionato di robot giapponesi : uno strategico a turni in cui è possibile controllare i vari Mazinger, Getter, Jeeg, Grendizer e l'intera flotta nagaiana, insieme ai real robot rappresentati dall'enorme universo di Gundam e alle produzioni più disparate: da Zanbot 3 a Daitarn 3, da Godsigma a Daltanious, da Combattler V agli Eva.

Avevamo perso le speranze che Super Robot Wars potesse mai approdare ufficialmente anche in occidente: la serie creata da Banpresto nell'ormai lontano 1991 non è mai uscita dai confini nipponici, pare per una questione legata ai diritti relativi alle tante serie anime rappresentate nel gioco, ma a quanto pare qualcosa è cambiato e l'ultimo episodio è uscito alcuni giorni fa su Steam .

Storia

Super Robot Wars 30, Combattler V in azione

Come ben sanno i fan di Super Robot Wars, la storia raccontata nei vari episodi, ovviamente non canonica rispetto alle serie coinvolte, assume che i robot presenti nel gioco e i rispettivi piloti appartengano in qualche modo al medesimo universo o facciano la propria comparsa attraverso varchi dimensionali.

Quest'ultimo capitolo non fa eccezione, riducendo in maniera sostanziale le schiere dei cosiddetti Original di Banpresto, ovverosia i real robot (quelli più "realistici" in stile Gundam, veloci e agili ma poco resistenti e meno potenti rispetto ai super robot classici) che svolgono ruoli centrali nell'ambito della trama, e riducendoli a un'unica unità presentata nelle prime fasi della campagna.

Super Robot Wars 30, uno dei tantissimi Gundam presenti nella serie

Partendo alla volta di una missione per salvare il mondo a bordo di un'enorme nave spaziale controllata da un gruppo di studenti, concept che riprende in maniera palese l'incipit di Mobile Suit Gundam, incontreremo man mano nuovi alleati fino a costituire un piccolo esercito che ci obbligherà di battaglia in battaglia a selezionare i robot che vogliamo utilizzare e quelli che invece lasceremo nell'hangar.

Come accennato in apertura, tuttavia, il franchise ha subito nel corso degli anni un processo di svecchiamento che vediamo all'opera anche in Super Robot Wars 30. Ecco dunque che i personaggi creati da Go Nagai (che peraltro ha disegnato il logo del gioco) sono sì presenti ma nella recente interpretazione Infinitism (peraltro senza Grendizer e Jeeg), affiancati da new entry come Gridman, J-Decker, Gaogaigar, Code Geass e Knight's & Magic.

Super Robot Wars 30, una delle new entry di questo episodio: J-Decker

Il gioco ha soltanto i sottotitoli in inglese, il che rende inevitabilmente pesanti i tantissimi dialoghi in stile visual novel fra i vari protagonisti, che tuttavia rappresentano narrativamente la forza del brand grazie all'abbondante fanservice. Assistere infatti alle interazioni fra i vari Koji Kabuto, Ryoma Nagare, i piloti di Combattler V e quelli di Gundam vale il prezzo del biglietto per gli appassionati.

In termini di interfaccia, è possibile far avanzare i testi rapidamente cliccando con il mouse oppure utilizzando il controller, o ancora selezionare una fra tre velocità di scorrimento disponibili per completare il più velocemente possibile queste fasi, laddove si abbia già abbondante esperienza con tali dinamiche e si preferisca concentrarsi sull'azione vera e propria.