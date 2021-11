Hogwarts Legacy dopo Animali Fantastici: I Segreti di Silente, nel 2022 inoltrato?

Hogwarts Legacy, l'atteso action RPG basato sull'universo creato dalla scrittrice inglese J.K. Rowling, arriverà probabilmente nei negozi solo dopo l'uscita di Animali Fantastici: I Segreti di Silente, dunque nel 2022 inoltrato.

Considerando che Animali Fantastici: I Segreti di Silente farà il proprio debutto nelle sale il 15 aprile 2022, è facile immaginare che il titolo sviluppato da Avalanche Software non verrà pubblicato prima della seconda metà del prossimo anno.

A suggerirlo sono le parole di Rachel Wakely, general manager di Warner Bros., che discutendo della proprietà intellettuale del Wizarding World ha fatto riferimento a due importanti uscite nel corso del 2022.

La prima è appunto il film Animali Fantastici: I Segreti di Silente, la seconda è Hogwarts Legacy (qui la nostra anteprima). "Da quel che ho potuto vedere, il lancio del gioco sarà valso l'attesa e offrirà ai fan nuovi modi di interagire con il franchise", ha detto la Wakely.

In effetti i comunicati stampa finora rilasciati da Warner Bros. fanno riferimento al tie-in come a un progetto decisamente ambizioso, "la migliore esperienza per tutti i videogiocatori appassionati del Wizarding World".