Call of Duty: Vanguard e L'Attacco dei Giganti, crossover in vista?

Call of Duty: Vanguard potrebbe vedere l'arrivo di un crossover con L'Attacco dei Giganti, stando ad alcuni riferimenti individuati dai dataminer nel codice del nuovo capitolo della serie, sviluppato da Sledgehammer Games.

Accolto da voti buoni ma non eccezionali, Call of Duty: Vanguard è ambientato durante le battute finali della seconda guerra mondiale ed è dura anche solo immaginare un modo per collegare questo scenario all'anime di Attack on Titan.

La collaborazione, ad ogni modo, potrebbe anche limitarsi ad armi e skin, oppure essere il frutto di un equivoco: magari gli sviluppatori di Sledgehammer hanno inserito quei riferimenti in quanto fan dell'opera di Hajime Isayama per indicare strumenti che ricordano le lame utilizzate dai personaggi contro i giganti.

Certo, esiste anche la possibilità che il crossover sia effettivo e che ci consenta, nell'ambito delle modalità multiplayer di Call of Duty: Vanguard, di utilizzare Operatori extra come Levi Ackerman, Eren Jaeger o Mikasa Ackerman.

Nelle prossime settimane avremo certamente modo di scoprire come stanno le cose. Nel frattempo, per ingannare l'attesa, che ne dite di dare un'occhiata alla nostra recensione di Call of Duty: Vanguard?