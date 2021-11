Metroid Dread: finché ci sarà Samus Aran l'avventura continuerà, dice Sakamoto

Metroid Dread conclude un arco narrativo durato letteralmente decenni per Samus Aran, ma finché il personaggio esisterà e sarà amato la sua avventura continuerà, secondo lo storico director e producer Yoshio Sakamoto.

Nella recensione di Metroid Dread abbiamo parlato di come quest'ultimo episodio bidimensionale rappresenti la degna conclusione dell'arco narrativo aperto nel lontano 1986, ma per Sakamoto non si tratta di un finale definitivo.

"Finché il personaggio di Samus esisterà, credo che la sua avventura continuerà", ha dichiarato. "Penso che la storia debba proseguire, e per farlo nella maniera migliore dovremo davvero dar fondo a tutte le nostre capacità."

"Metroid Dread conclude l'arco narrativo portato avanti negli ultimi trentacinque anni, ma sento che non si tratta di un finale definitivo. Ci sarà senz'altro qualcosa che possa consentirci di raccontare ancora questo franchise e il suo universo."

"Dunque sì, finché il personaggio di Samus Aran sarà amato, mi piacerebbe continuare a lavorarci", ha concluso Sakamoto.