Fallout 76: giocatori si esibiscono su Twitch nel Macbeth di Shakespeare

La pandemia ha messo in crisi l'industria teatrale in molti paesi del mondo, ma non la fantasia dei giocatori di Fallout 76, che hanno organizzato e messo in scena dal vivo il Macbeth di Shakespeare.

Ad agosto una community di Fallout 76 si era rimboccata le maniche e armati di tanta fantasia e impegno avevano realizzato una versione post-apocalittica del celebre Globe Theatre di Londra, rinominato The Grafton Globe. Al termine dei lavori, tra l'altro con risultati impressionanti, il gruppo affermava che in futuro avrebbe organizzato degli spettacoli teatrali delle opere di Shakespeare.

The Theatre Company, questo il nome scelto dalla compagnia teatrale di Fallout 76, ha infatti deciso di fare le cose in grande, realizzando una versione ridotta del Macbeth, di circa 40 minuti, che è andata in scena dal vivo su Twitch e recitata da attori utilizzando i personaggi di Fallout 76. Il risultato? Davvero particolare, ma sicuramente molto interessante. Potrete constatarlo voi stessi, nella registrazione dell'opera nel video qui sotto.

In passato la compagnia si era esibita anche in altre opere, come l'Amleto, Arancia Meccanica e West Side Story, ma quello del Macbeth è il primo spettacolo di alto profilo, con tanto di trasmissione dal vivo su Twitch. Giusto per far capire il livello di cura e organizzazione dell'evento, c'era anche una area backstage, con tanto di camerini per far cambiare d'abito gli attori e ripassare le battute. Una vera chicca.

