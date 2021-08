Fallout 76: giocatori ricreano il Globe Theatre e recitano i classici di Shakespeare

Quando una community di giocatori è in possesso di grande inventiva e passione possono nascere delle cose stravaganti e meravigliose. Ne è un esempio la riproposizione del Globe Theatre di Londra realizzata dai giocatori di Fallout 76, nel quale ora vanno in scena i grandi classici di Shakespeare.

Il redditor Northern Harvest ha pubblicato alcuni scatti della riproposizione in salsa post-apocalittica del teatro londinese, che per l'occasione è stato rinominato "The Grafton Globe". Come potete constatare nella galleria di immagini qua sotto, si tratta di una struttura circolare enorme e complessa, con tanto di apertura sul tetto come l'originale, il che ha richiesto tante ore di lavoro e impegno.

La costruzione si ispira al Globe Theatre originale, costruito nel 1599 dalla compagnia teatrale a cui Shakespeare apparteneva, i Lord Chamberlain's Men e che purtroppo fu distrutto da un incendio il 29 giugno 1613. In seguito il complesso è stato ricostruito nel 1997.

Come mostrano le immagini, ora che la costruzione del teatro di Fallout 76 è completa i giocatori sono passati all'inevitabile step successivo: esibirsi in spettacoli teatrali basati sui grandi classici di Shakespeare come Macbeth e l'Amleto.

Rimanendo in tema di passione e creatività, un fan di GTA 5 ha ricreato la mappa tridimensionale di San Andreas usando una stampante 3D, impiegandoci ben 400 ore.