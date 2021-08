Lenovo svela i risultati finanziari dell'ultimo trimestre: sono da record

Lenovo Group ha annunciato i risultati finanziari del primo trimestre. Lenovo ha ottenuto un utile ante imposte quasi raddoppiato a 650 milioni di dollari (più 96%) e anche l'utile netto più che raddoppiato (più 119%) come margine di utile netto ha raggiunto il 2,8%, il valore più alto da molti anni. Il fatturato del Gruppo nel primo trimestre ha continuato a crescere fino a 16,9 miliardi di dollari, con un aumento del 27% su base annua.

Lenovo spiega anche che punta a una "crescita sostenibile e miglioramenti della redditività in tutta la sua attività, in aree quali soluzioni verticali, soluzioni infrastrutturali, PC premium e dispositivi come tablet, smartphone, computer embedded e altri dispositivi intelligenti".

Il CEO e Chairman Yuanqing Yang ha affermato: "L'accelerazione della trasformazione digitale e intelligente ha generato significative opportunità di mercato a livello globale. Lenovo le sta cogliendo con successo mentre si trasforma da azienda di dispositivi a fornitore di servizi e soluzioni. La prova è nelle nostre prestazioni: solo in questo trimestre abbiamo raddoppiato la redditività di anno in anno, mentre il margine di utile netto ha raggiunto il valore più alto mai registrato in molti anni. In futuro continueremo ad aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo, puntando a raddoppiarli nei prossimi tre anni; miglioreremo ulteriormente la nostra eccellenza operativa; e rimaniamo impegnati nell'innovazione verde e nella cittadinanza d'impresa per raggiungere un aumento della redditività sostenibile a lungo termine".

Lenovo: risultati finanziari

Lenovo Group segnala anche che gli investimenti in ricerca e sviluppo del primo trimestre sono aumentati del 40% su base annua, con l'impegno a raddoppiare gli investimenti in ricerca e sviluppo nei prossimi tre anni. Ora, Lenovo è nella posizione 159 nella Fortune Global 500, dopo essere salita di 65 posizioni.

Rimanendo in tema, recentemente vi abbiamo parlato dei Lenovo monitor L15, L27, L32 e ThinkVision M15.