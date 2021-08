Lenovo monitor L15, L27, L32 e ThinkVision M15: caratteristiche, informazioni e prezzi

Oltre ad aver presentato ufficialmente i nuovi portatili della linea ThinkPad, Lenovo ha anche annunciato i nuovi monitor dedicati al gaming e al lavoro.

Sono complessivamente quattro i modelli disponibili in questa gamma 2021 di Lenovo, partendo dai più piccoli Lenovo L15 e ThinkVision M15, passando per la fascia intermedia con il Lenovo L27, fino ad arrivare al Lenovo L32 per ottenere la massima produttività.

Pensati per essere affiancati ai portatili Lenovo, questi monitor si adattano perfettamente a qualsiasi postazione di lavoro, grazie ad un design pulito e minimale e delle funzionalità al passo con i tempi. Scopriamo insieme tutte le loro caratteristiche più importanti, insieme alle specifiche tecniche dettagliate diffuse da Lenovo.