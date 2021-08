Offerte Amazon - The Legend Of Zelda: Skyward Sword HD scontato due volte

Tra le offerte Amazon di questa settimana, che includono diversi pre-ordini per le esclusive Nintendo Switch in arrivo, c'è anche The Legend Of Zelda: Skyward Sword HD, in questi giorni in sconto un po' ovunque, ma in questo caso con la comodità di Prime, a patto di essere ovviamente iscritti al servizio.

The Legend Of Zelda: Skyward Sword HD, in sconto di oltre 10 euro, è la remaster di un titolo che racconta le origini della storia di Link e Zelda. L'edizione per Switch cambia aspetto in funzione di una risoluzione più elevata, ma è del tutto fedele all'originale per Wii, tanto da includere anche uno schema che emula, sfruttando le migliorie dei Joy-Con, le funzioni di Wii remote Plus e Nunchuck.

The Legend Of Zelda: Skyward Sword è il prequel di tutti i della saga, ora in versione Switch con definizione migliorata

