PUBG Battlegrounds è gratis su Steam fino alla prossima settimana

Krafton ha annunciato una settimana di prova gratuita per la versione PC di PUBG: Battlegrounds, grazie alla quale tutti i giocatori Steam potranno tentare di vincere il Chicken Dinner fino alle 23:00 di lunedì 16 agosto.

Durante la prova gratuita potrete ottenere tutte le ricompense, anche quelle del pass e missioni, nonché PE e BP. Tutti i progressi verranno mantenuti nel caso di acquistare in seguito il gioco, a patto che si continui a giocare con lo stesso account. Inoltre, per l'occasione gli sviluppatori hanno organizzato degli eventi speciali per accogliere tutti i nuovi giocatori.

PUBG Battlegrounds

In palio ci sono ricompense per personalizzare il vostro avatar virtuale, come il top "Ghepardo senza maniche" e la "Camicia da mandriano". Per ottenerli basterà completare degli obiettivi opzionali, molto semplici, come usare due volte le emote nella stessa partita o giocando per un totale di 200 minuti. Insomma, se ancora non lo avete fatto, si tratta di un'ottima occasione per provare PUBG: Battlegrounds.

Tra l'altro la prova gratuita si incastra con l'evento speciale con il gruppo K-Pop Blackpink che ha portato tante ricompense e rosa nelle partite del battle royale.