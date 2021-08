Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli: durata del film Marvel Disney svelata

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli arriverà nei cinema di tutto il mondo a settembre 2021. Si tratta di un nuovo film delle origini che ci racconterà di un nuovo eroe della saga Disney Marvel. Ora, abbiamo modo di scoprire la durata del lungometraggio: secondo quanto indicato da una catena di cinema USA, il film durerà circa 2 ore e 12 minuti.

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli sarà quindi lungo 132 minuti, una lunghezza abbastanza standard per film dedicati ai supereroi. Si tratta della stessa durata di X-Men L'inizio (che ricordiamo non fa parte del Marvel Cinematic Universe). Doctor Strange, invece, dura due minuti in meno. Captain America The Winter Soldier dura quattro minuti in più. Il film viene "sconfitto" anche da Black Panther che dura due ore e 15 minuti. Ovviamente Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli è ben lontano da Avengers Endgame che ha raggiunto le 3 ore e 2 minuti.

Shang-Chi: il protagonista del film

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli è diretto da Destin Daniel Cretton (Il diritto di opporsi, Il castello di vetro...). Il protagonista sarà interpretato da Simu Liu (Pacific Rim, Fresh of the Boat, The Expance...) e affronterà l'organizzazione terroristica dei Dieci Anelli, la stessa che ha rapito Tony Stark nel primo film dell'MCU dedicato a Iron Man (2008).

Ecco infine lo spot italiano e data di uscita di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli.