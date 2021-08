Offerte Amazon: preordini sui giochi per Nintendo Switch in sconto fino al 20%

Tra le offerte Amazon di questo inizio agosto c'è anche uno sconto tra i 5 e i 10 euro sui preordini di cinque giochi Nintendo Switch, tutti in arrivo tra fine agosto e la prima metà di novembre.

Il primo ad arrivare, in data 27 agosto, sarà No More Heroes III, l'atteso terzo capitolo della serie hack and slash in terza persona creata da Goichi Suda, al momento disponibile per 49,99 euro.

WarioWare: Get It Together! arriverà invece il 10 settembre con oltre 200 mini-giochi a celebrare il ritorno in campo dell'antagonista per eccellenza di Mario. Una compilation di attività massiccia, al momento disponibile a 39,99 euro.

Stessa data per Laboratorio di Videogiochi, un gioco didattico che spiega le basi logiche della programmazione con lezioni interattive e un'interfaccia estremamente intuitiva. In questo caso lo sconto è di 5 euro, ma su un prezzo base di 29,99 che porta il prezzo attuale a 24,99 euro.

L'8 ottobre verrà il momento dell'atteso Metroid Dread, un nuovo capitolo, dopo 19 anni, della saga originale. Come i precedenti, anche questo capitolo, che riprende il discorso direttamente da Metroid Fusion, uscito nel 2002, è sempre legato a meccaniche da action adventure bidimensionale, ma con un twist che vede Samus in fuga da creature terrificanti. In questo caso parliamo di un titolo a prezzo pieno, ma grazie allo sconto di 10 euro è disponibile a 49,99 euro.

Infine, il 12 novembre, arriverà anche Shin Megami Tensei V, quinto capitolo della saga JRPG targata Atlus che promette di combinare gli elementi più riusciti del gameplay dei predecessori con nuove meccaniche. Anche qui lo sconto è di 10 euro e il titolo è disponibile a 49,99 euro.

Metroid Dread, da già dal titolo, promette tensione in quantità

Le agevolazioni Amazon includono Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce oltre a diversi sconti la fruizione di Amazon Music base e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon. Gratis, invece, Audible, almeno per 30 giorni, ma la sottoscrizione al momento garantisce anche 12 mesi in sconto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.