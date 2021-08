Prince of Persia, nuovo gioco 2D con la collaborazione di Mechner in arrivo?

Prince of Persia potrebbe tornare con un nuovo gioco 2D realizzato in collaborazione con il creatore della serie, Jordan Mechner, stando a un rumor riportato da Nick "Shpeshal Nick" Baker.

Sappiamo che Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake è stato rinviato a data da destinarsi, ma l'oggetto delle voci sarebbe un progetto differente, che immaginiamo guardi più al capitolo originale del 1989 che non alle interpretazioni successive.

Stando alle dichiarazioni di Shpeshal Nick, si tratterebbe di un gioco ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo, in quello stadio cioè in cui tante cose possono cambiare e potrebbe anche succedere di non ricevere il via libera e dover dunque cancellare la produzione.

Allo stesso modo, se mai il progetto in questione dovesse vedere la luce non capiterà certo da qui all'anno prossimo, bensì sarà necessario più tempo, pur considerando la struttura semplificata di un'esperienza in 2D rispetto alle altre.

Ciò detto, Nick è tornato sulla questione qualche ora dopo per aggiungere un ulteriore, interessante dettaglio: sembra che allo sviluppo di questo fantomatico Prince of Persia in 2D sia stato chiamato a partecipare anche Jordan Mechner, creatore della serie.

Parliamo insomma di una notizia potenzialmente entusiasmante per i tantissimi fan del franchise, specie quelli della vecchia guardia che ancora ricordano con piacere le meccaniche platform e i combattimenti all'arma bianca dell'avventura dinamica che ha dato inizio alla leggenda del Principe di Persia.