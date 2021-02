Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake rinviato a data da destinarsi

Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake è stato rinviato a data da destinarsi: Ubisoft ritiene che il gioco abbia bisogno di più tempo per lo sviluppo, ma non ha comunicato una nuova uscita.

Si tratta del secondo rinvio per il remake, che sarebbe dovuto uscire il 18 marzo su PC, PS4 e Xbox One, ma che i fan della serie avevano accolto con un po' di scetticismo dopo le prime immagini.

"Fin dall'annuncio di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake, a settembre, abbiamo ricevuto una gran quantità di feedback da parte vostra per questo amato franchise", hanno scritto gli sviluppatori su Twitter.

"Sono stati la vostra passione e il vostro supporto a guidare i nostri team di sviluppo perché realizzassero il miglior gioco possibile. Ciò detto, abbiamo preso la decisione di rinviare l'uscita di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake a data da destinarsi."

"Il tempo extra consentirà ai nostri team di consegnarvi un remake in grado di offrire freschezza pur rimanendo fedele all'originale."