Call of Duty Warzone: patch 1.31 elimina il glitch degli stim infiniti

Raven Software ha rilasciato un nuovo update per il battle royale di Activision, Call of Duty Warzone. La patch 1.31 introduce varie modifiche ma la più importante è la correzione del glitch degli stim infiniti. Si trattava di un grosso problema (apparso più volte, e recentemente in una nuova forma) che stava rendendo la vita dura ai giocatori onesti. L'aggiornamento, ovviamente, introduce altre novità. Quali?

Prima di tutto, oltre alla correzione del glitch degli stim infiniti, l'update 1.31 corregge la quantità di XP ottenuti nella modalità Kingslayer, che ora saranno più simili a quelli di Verdansk Battaglia Reale: si tratta di un "nuovo sforzo per normalizzare le ricompense di punti esperienza all'interno delle modalità dei vari giochi". Ricordiamo infatti che i progressi sono condivisi con i capitoli "classici" di COD, quindi è importante che non vi siano squilibri che facciano spostare i giocatori verso certe modalità.

Sono poi state corrette le tempistiche di ricarica delle munizioni durante le ricariche vuote per le armi di Black Ops Cold War. Ci sono correzioni per le missioni operatore di Stitch, per elementi visivi della modalità Gunsmith e un errore con la progressione del prestigio che non veniva mostrata correttamente. Lo Store di Call of Duty Warzone ha subito alcune correzioni minori a immagini, icone e nomi. Inoltre, sono stati rimossi i Tier Skip dal bundle di Modern Warfare. Abbiamo infine una correzione di un bug che causa un crash al lancio del gioco causato da un cambiamento fatto a Windows GDI32.

La parte più importante, in ogni caso, è la correzione del glitch degli stim infiniti di Call of Duty Warzone. Alcuni giocatori si stavano sacrificando per eliminare i cheater, pur di limitare la situazione.