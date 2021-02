Call of Duty Warzone: i giocatori si sacrificano per eliminare i cheater degli stim

Come vi avevamo riportato, il glitch degli stim infiniti è tornato all'interno di Call of Duty Warzone. Raven, sviluppatore che si occupa del battle royale, ha già promesso una patch correttiva, ma nel frattempo i giocatori onesti dello sparatutto hanno deciso di dare filo da torcere ai cheater. In che modo? Sacrificandosi pur di eliminarli dal gioco.

I cheater usano infatti gli stim infiniti per entrare nella nebbia velenosa e sopravvivere mentre gli altri giocatori, infine, soccombono. Alcuni giocatori onesti, però, sfruttano le taglie per trovare i giocatori che si nascondono nel gas e ottenere giustizia, anche a costo di essere poi eliminati. Potete vedere un esempio in calce, in un video condiviso su Reddit. Altri sfruttano invece gli UAV per identificare la posizione dei cheater di Call of Duty Warzone nascosti nel gas.

Addirittura, vi sono dei "cacciatori di cheater" che attivano il cheat degli stim infiniti per poter lottare alla pari e andare alla ricerca del nemico nascosto. In questo modo, gli onesti riescono anche a scoprire chi sono i bari e a segnalarli agli sviluppatori di Call of Duty Warzone.

Per quanto faccia piacere vedere che vi siano degli onesti che sono pronti a sacrificarsi per rendere le partite degli altri migliori, la verità è che si tratta di poche azioni sparse che non possono certo contrastare i cheater (che semplicemente riproveranno nella partita successiva). Ora come ora, è obbligatorio che Raven intervenga e limiti questo problema, magari anche in previsione di glitch futuri.

Nel frattempo, perlomeno, Activision ha bannato 60.000 cheater in una sola notte.